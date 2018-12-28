Asiamoney Brokers Poll 2018: Indonesia
Expanded rankings and additional categories, including other comparative and bespoke data, are available for purchase. Please contact Mee Ling Lee at meeling.lee@euromoneyasia.com for our data packages.
To view the % scores please login or signup for a free trial.
Click here for the rankings with % scores
Indonesia
Brokers
|Best local brokerage
|Rank
|Firm
|%
|1
|Mandiri Sekuritas
|***
|2
|Bahana Securities
|***
|3
|PT Trimegah Sekuritas Indonesia
|***
|Best for overall country research
|Rank
|Firm
|%
|1
|Mandiri Sekuritas
|***
|2
|CLSA
|***
|3
|Deutsche Bank
|***
|Best overall sales services
|Rank
|Firm
|%
|1
|CLSA
|***
|2
|Mandiri Sekuritas
|***
|3
|Deutsche Bank
|***
Individuals
|Best strategist
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Adrian Joezer
|Mandiri Sekuritas
|***
|Best economist
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Leo Putra Rinaldy
|Mandiri Sekuritas
|***
|Best small cap analyst
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Sarina Lesmina
|CLSA
|***
|Best analyst for Automobiles & Components
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Sarina Lesmina
|CLSA
|***
|Best analyst for banks
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Sarina Lesmina
|CLSA
|***
|Best analyst for Casinos & Gaming
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Steven Ho
|CLSA
|***
|Best analyst for consumer discretionary
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Merlissa Trisno
|CLSA
|***
|Best analyst for consumer staples
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Merlissa Trisno
|CLSA
|***
|Best analyst for industrials
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Sarina Lesmina
|CLSA
|***
|Best analyst for diversified financials
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Sarina Lesmina
|CLSA
|***
|Best analyst for energy
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Ariyanto Kurniawan
|Mandiri Sekuritas
|***
|Best analyst for healthcare
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Merlissa Trisno
|CLSA
|***
|Best analyst for insurance
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Handy Noverdanius
|CLSA
|***
|Best analyst for materials
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Abdullah Hashim
|CLSA
|***
|Best analyst for real estate
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Jonathan Mardjuki
|CLSA
|***
|Best analyst for semiconductors & semiconductor equipment
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Abdullah Hashim
|CLSA
|***
|Best analyst for Software & Internet Services
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Abdullah Hashim
|CLSA
|***
|Best analyst for technology hardware & equipment
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Abdullah Hashim
|CLSA
|***
|Best analyst for telecommunication services
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Kresna Hutabarat
|Mandiri Sekuritas
|***
|Best analyst for transportation
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Sarina Lesmina
|CLSA
|***
|Best analyst for utilities
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Abdullah Hashim
|CLSA
|***
|Best country salesperson
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Daniel Oen
|CLSA
|***
|2
|Matthew Wibowo
|CLSA
|***
|3
|Andrew Handaya
|Mandiri Sekuritas
|***
|Best country sales trader
|Rank
|Name
|Firm
|%
|1
|Adnan Tan
|CLSA
|***
|2
|Sudjan Halim
|CGS-CIMB Securities
|***
|3
|Kusnadi Widjaja
|Mandiri Sekuritas
|***