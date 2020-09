Asiamoney Brokers Poll 2019: Hong Kong

Expanded rankings and additional categories, including other comparative and bespoke data, are available for purchase. Please contact Mee Ling Lee at meeling.lee@euromoneyasia.com for our data packages.

To view the % scores please login or sign up for a free trial.

Click here for the rankings with % scores

Hong Kong (local shares)

Brokers

Best local brokerage Rank Firm % 1 CICC *** 2 HSBC *** 3 Haitong International *** Best for overall research Rank Firm % 1 HSBC *** 2 CICC *** 3 CITICS-CLSA *** Best overall sales services Rank Firm % 1 CICC *** 2 HSBC *** 3 CITICS-CLSA ***

Individuals

Best strategists Rank Name Firm % 1 Hanfeng Wang CICC *** Best economists Rank Name Firm % 1 Hong Liang CICC *** Best analyst for small/mid caps Rank Name Firm % 1 Vincent Yu SWS Research *** Best analyst for automobiles & components Rank Name Firm % 1 Wei Feng CICC *** Best analyst for banks Rank Name Firm % 1 Shuaishuai Zhang CICC *** Best analyst for casinos & gaming Rank Name Firm % 1 Shengyong Goh CICC *** Best analyst for consumer discretionary Rank Name Firm % 1 Wei Meng CICC *** Best analyst for consumer staples Rank Name Firm % 1 Haiyan Guo CICC *** Best analyst for energy Rank Name Firm % 1 Cathy Chan CCBI *** Best analyst for financials (non banking) Rank Name Firm % 1 Han Pu CICC *** Best analyst for healthcare Rank Name Firm % 1 Peng Zou CICC *** Best analyst for industrials Rank Name Firm % 1 Han Pu CICC *** Best analyst for insurance Rank Name Firm % 1 Yaoping (Victor) Wang CICC *** Best analyst for materials Rank Name Firm % 1 Yan Chen CICC *** Best analyst for real estate Rank Name Firm % 1 Yu (Eric) Zhang CICC *** Best analyst for semiconductors & semiconductor equipment Rank Name Firm % 1 Leping Huang CICC *** Best analyst for software & internet services Rank Name Firm % 1 Sophie Huang CMB International Securities *** Best analyst for technology hardware & equipment Rank Name Firm % 1 Zhenyang Chen CICC *** Best analyst for telecommunication services Rank Name Firm % 1 Zhenyang Chen CICC *** Best analyst for transportation & logistics Rank Name Firm % 1 Xin Yang CICC *** Best analyst for utilities Rank Name Firm % 1 Tao Zeng CICC *** Best salesperson Rank Name Firm % 1 Haizhou Huang CICC *** 2 Jennifer Li CICC *** 3 Cherie Yip Haitong International *** Best sales trader Rank Name Firm % 1 Kc Ho Yuanta *** 2 Jenny Lo Yuanta *** 3 Carlos Ng Yuanta ***

Individuals who left their firm between the end of the polling period and when the results were published are indicated with (*). Ties are indicated with (=).