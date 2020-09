Asiamoney Brokers Poll 2019: Thailand

Expanded rankings and additional categories, including other comparative and bespoke data, are available for purchase. Please contact Mee Ling Lee at meeling.lee@euromoneyasia.com for our data packages.

Thailand

Brokers

Best local brokerage Rank Firm % 1 Phatra Securities *** 2 Thanachart Securities *** 3 TISCO Securities *** Best for overall research Rank Firm % 1 CLSA *** 2 Phatra Securities *** 3 UBS *** Best overall sales services Rank Firm % 1 CLSA *** 2 Credit Suisse *** 3 CGS-CIMB ***

Individuals

Best strategists Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best economists Rank Name Firm % 1 Anthony Nafte CLSA *** Best analyst for small/mid caps Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best analyst for agriculture Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best analyst for automobiles & components Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best analyst for banks Rank Name Firm % 1 Worawat Saisuphatphol UBS *** Best analyst for construction & engineering Rank Name Firm % 1 Soraphob Panpiemras CLSA *** Best analyst for consumer discretionary Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best analyst for consumer staples Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best analyst for energy Rank Name Firm % 1 Amornrat Cheevavichawalkul CGS-CIMB *** Best analyst for financials (non banking) Rank Name Firm % 1 Weerapat Wonk Urai CLSA *** Best analyst for healthcare Rank Name Firm % 1 Kasem Prunratanamala CGS-CIMB *** Best analyst for industrials Rank Name Firm % 1 Soraphob Panpiemras CLSA *** Best analyst for insurance Rank Name Firm % 1 Weerapat Wonk Urai CLSA *** Best analyst for materials Rank Name Firm % 1 Narongpand Lisahapanya CLSA *** Best analyst for real estate Rank Name Firm % 1 Soraphob Panpiemras CLSA *** Best analyst for software & internet services Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best analyst for technology hardware & equipment Rank Name Firm % 1 Suchart Techaposai CLSA *** Best analyst for telecommunication services Rank Name Firm % 1 Thitithep Nophaket Phatra Securities *** Best analyst for transportation Rank Name Firm % 1 Kaseedit Choonnawat Citi *** Best analyst for utilities Rank Name Firm % 1 Narongpand Lisahapanya CLSA *** Best salesperson Rank Name Firm % 1 Jhoanne Asvathitanonta CLSA *** 2 Munmun Taveeratanasilp CLSA *** 3 Suthinee Withayaruksun CGS-CIMB *** Best sales trader Rank Name Firm % 1 Pongsupak Vongvivat UBS *** 2 Disorn Friestad CGS-CIMB *** 3 Chadthong Prapaipis CGS-CIMB ***

Individuals who left their firm between the end of the polling period and when the results were published are indicated with (*). Ties are indicated with (=).